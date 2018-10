Strijd om laagste prijs kan losbarsten. Nederlandse Jumbo online gemiddeld 11 procent goedkoper dan Colruyt

De laagste prijs? In België denken we dan snel aan Colruyt. Maar uit een vergelijking van 600 merkproducten blijkt dat het Nederlandse Jumbo online gemiddeld 11 procent goedkoper is. Net die keten zet eind volgend jaar voet aan grond in ons land. De strijd om de laagste prijs kan beginnen.

Je kunt er niet naast kijken. Aan de ingang van elke Colruyt-winkel hangt de slogan “laagste prijzen” in gigantische letters op de muur. Voorlopig nog. Dataspecialist Daltix vergeleek de onlineprijs van 600 merkproducten bij Colruyt en de Nederlandse supermarktketen Jumbo. Ook dat bedrijf pakt uit met “altijd lage prijzen” en “de laagste prijsgarantie”.

Uit de vergelijking blijkt dat 74 procent van de producten in de selectie goedkoper is bij Jumbo, terwijl 24 procent goedkoper is bij Colruyt, en 2 procent dezelfde prijs had. Het gemiddelde prijsverschil loopt op tot 11 procent.

En dat maakt Belgische supermarktketens nerveus. Eind 2019 openen in ons land immers de eerste Jumbo-winkels. Ook dat bedrijf heeft een kwalitatief huismerk en uitgebreid A-merksegment. De strijd om de laagste prijs kan dus opnieuw losbarsten.

De prijzen zullen waarschijnlijk nog meer dalen. “En niet alleen bij Colruyt”, zegt retailexpert Jorg Snoeck. “Ook Delhaize en Albert Heijn (AH) zullen mee verlagen. De concurrentie is bikkelhard en de sector bloedt. Bij zo’n prijzenoorlog is niemand gebaat, want dan verdient niemand er nog iets aan. Het aanbod, de kwaliteit en de service zullen eronder lijden.”

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat Jumbo de goedkope Nederlandse prijzen ook in België kan aanbieden. Uit een eerdere vergelijking van Daltix bleek al dat merkproducten in Nederlandse winkels van AH 3 procent goedkoper zijn dan in Belgische winkels.

“Dat komt door de lagere loonkosten in Nederland”, aldus Snoeck. “Gemiddeld werkt er drie keer zo veel personeel, en toch komt dat nog altijd goedkoper uit.” Bovendien mogen ketens in Nederland met verlies verkopen om spectaculaire acties te lanceren. En er zijn verschillen in btw.

Colruyt is het dan ook niet eens met de analyse van Daltix. “We vergelijken al drie jaar lang de prijzen van Jumbo met onze grenswinkels”, zegt marketingdirecteur Guy Elewaut. “Die één-op-één vergelijking van online prijzen is niet representatief. Voor huismerkproducten zijn we wel goedkoper.” Volgens Elewaut blijft de laagsteprijsgarantie van Colruyt overeind. “Het staat op onze gevel en dat zal nooit veranderen.”