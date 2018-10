5.000 gezinnen met te hoog inkomen wonen toch in een sociale woning

Anne Schiettekatte huurt een huis in de sociale woonwijk Malem. “Toen ik daar aankwam, zat ik in een moeilijke situatie” Foto: fvv

De Gentse fractieleider van SP.A, Anne Schiettekatte, huurt al jaren een sociale huurwoning van de Gentse woonmaatschappij waar ze zelf als afdelingshoofd werkt. Wettelijk valt daar niets tegen in te brengen, maar het wekt een golf van verontwaardiging op. Meer dan 10.000 bewoners van een sociale woning in Vlaanderen blijken te veel te verdienen, een zestigtal doet het met zesduizend euro bruto per maand of meer.

Vier procent van alle huurders van sociale woningen verdient eigenlijk te veel om in die woning te mogen blijven wonen. Het gaat om iets meer dan 5.000 gezinnen, van wie het inkomen meer dan 25 procent boven het maximum ligt. Die maximumgrens ligt op dit moment op 24.500 euro bruto inkomen per jaar voor een alleenstaande en 36.600 euro voor een gezin.

“Dat je loon stijgt, betekent niet dat je dan uit je sociale woning moet”, zegt Björn ­Mallants van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. “Voor nieuwe huurcontracten geldt die regel wel: na negen jaar wordt de situatie voor die huurders herbekeken. Als je op dat moment een kwart meer verdient dan de maximale inkomensgrens, wordt het contract stopgezet.”

Niet dat 5.000 gezinnen nu plots uit hun woning moeten: de regel geldt alleen voor contracten die na maart 2017 werden gesloten. Anne Schiettekatte, gemeenteraadslid voor SP.A in Gent, mag dus wettelijk gezien in haar sociale woning in de Gentse volksweek Malem blijven wonen. Ze huurt het huis van de maatschappij WoninGent voor 780 euro, het maximumtarief. Opmerkelijk, want Schiettekatte is zelf afdelingshoofd Sociale Zaken bij WoninGent. Ze huurt de sociale woning sinds 2004. “Toen zat ik in een moeilijke situatie”, zegt ze daar zelf over.

Het feit dat mensen met een relatief hoog inkomen toch in een sociale woning wonen, lokt heel wat verontwaardiging uit. In Vlaanderen staan liefst 135.000 mensen op een wachtlijst voor zo’n woning.