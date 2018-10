“Op debatten waar hij wel is, is Bart De Wever het grootste ’viswijf’ van het gezelschap

Antwerpen -

“We staan aan de rand van een burgeroorlog.” “Antwerpen dreigt Antwerpistan te worden.” “Sommige wijken zijn Arabische kasba’s geworden.” Filip Dewinter spreekt voor eigen publiek en trekt alle registers open. Hoe ­langer het debat duurt, hoe meer applaus hij daarvoor ook krijgt. Naast hem zit SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels. Ook zij krijgt steeds meer reactie, maar dan in de omgekeerde richting. Er komt gemor uit de zaal wanneer Beels zegt dat “diversiteit er nu eenmaal is, het is een kwestie van ermee om te gaan”. Iemand roept “zevertrees”. Nog meer geroep wanneer ze het Vlaams Belang een partij noemt die de mensen “brainwasht”. Helemaal wild wordt het publiek wanneer het over een samenwerking met PVDA gaat, en de mogelijke sympathieën van die partij voor Noord-Korea en Venezuela. “Het interesseert me niet wat die partij over de rest van de wereld denkt”, aldus Beels. “Het belangrijkste is wat we samen voor de stad kunnen doen.” Verschillende mensen gaan rechtstaan en beginnen te roepen.