Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Vanhaezebrouck is ergens terechtgekomen waar hij nooit had willen zijn”

Waar moet je in godsnaam eerst beginnen? Hein Vanhaezebrouck leek het gisteren zelf niet meer te weten. Zelfs hij. De man die soms wordt verweten ervan te dromen zijn spelers met een PlayStationconsole over het veld te laten bewegen, zit met de handen in het haar. Geen tactisch systeem, geen originele motivatiespeech lijkt zijn spelers nog te helpen.