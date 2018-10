CLUBNIEUWS - Trossard mogelijk lange tijd buiten strijd, fans Zulte Waregem willen spelers wakker schudden

Europese voetbalavond of niet, clubs zonder Europese verplichtingen zijn alweer volop bezig de tiende speeldag van de Jupiler Pro League voor te bereiden. En dat zorgt voor clubnieuws, hier voor u verzameld.

RACING GENK - Trossard enige tijd buiten strijd na ongelukkige val Slecht nieuws voor Leandro Trossard. De Genkenaar kreeg gisteren in de tweede helft tegen Sarpsborg een fikse duw in de rug en belandde ongelukkig op de linkerschouder. Die schouder raakte daarbij uit de kom, Trossard moest op een draagberrie afgevoerd worden. De medische staf van KRC Genk kreeg de schouder na de wedstrijd wel terug in de kom, maar de Genk-aanvaller zal toch enige tijd buiten strijd zijn. Zo mist hij zeker de match van volgende zondag in Gent en zal hij ook forfait moeten geven voor de wedstrijden van de Rode Duivels tegen Zwitserland en Nederland.

Ex-Oranje-international en analist Youri Mulder woont een groot deel van het jaar in Noorwegen. Omdat Moss slechts op een half uurtje van Sarpsborg ligt, ging Mulder in op de uitnodiging van RC Genk om de match in de Europa League live te komen bekijken. In totaal betaalde Genk dit seizoen al 60.000 euro aan boetes. 32.000 euro voor het afsteken van Bengaals vuur en het werpen van projectielen in Esch en Bröndby en 28.000 euro voor het versperren van trappen bij de thuismatchen tegen Fola Esch, Poznan en Bröndby. (mg, thst)

KV OOSTENDE - Lombaerts weer inzetbaar na de break Nicolas Lombaerts zou na de interlandbreak opnieuw inzetbaar zijn. Vanlerberghe traint individueel en blijft onzeker voor Waasland-Beveren. Ndenbe en Jonckheere revalideren nog steeds. KVO kende een succesvolle editie van zijn eerste Horeca Corner. Vierhonderd aanwezigen genoten na de horecabeurs in het stadion van netwerken bij een walking dinner. IJsboerke bood aan onder anderen de trainers Gert Verheyen en Franky Van der Elst en aan sportief manager Hugo Broos een coupe KVO aan, een mix van vanille, aardbei en pistache. (rpo)

KV KORTRIJK - Charisis out met enkelblessure KV Kortrijk trainde gisteren zonder Charis Charisis; De 23-jarige middenvelder liep in een onderling partijtje een enkelblessure op en is voor onbepaalde tijd out. Hij is de enige onbeschikbare speler van de grote kern, op Anthony Vanloo na. De rechtsachter revalideert nog altijd. Zaterdag op Lokeren kan Kortrijk zijn derde uitzege op rij boeken. (kv)

ZULTE WAREGEM - Supporters schudden morgen spelers wakker op training De supportersgroep South Lane Crew roept fans op om zaterdag te verzamelen aan de fanshop om 10.45 uur. Van daaruit zullen ze richting de training vertrekken. De fans vinden dat “het vijf na twaalf is”. Ze willen de spelers en de staf duidelijk maken dat ze het gebrek aan mentaliteit en vechtlust niet meer dulden. “Tijd dat wij, de supporters, de boel gaan wakker schudden. Anders loopt het dit seizoen niet goed af”, staat te lezen op het Facebook-evenement. De media zijn niet welkom. (jcs)

CERCLE BRUGGE - Guyot vraagt steun van fans Cercle trekt de tiende speeldag op gang met een cruciale match tegen Charleroi. Ook aan de vooravond van deze wedstrijd liet Guyot dezelfde taal horen. “Dertig punten en zo snel mogelijk het behoud afdwingen is het doel. Dertig punten betekent één punt per match. We hebben er nu negen en zitten dus mooi op schema. Dat de fans niet tevreden zijn, begrijp ik. Het is het bewijs dat het leeft, dat ze bekommerd zijn. Hun steun kunnen we goed gebruiken.” Bruno zit in de selectie, net als Hoggas, Hazard en de jonge Decostere. Delacourt valt af. (kv)

AA Gent - Op zoek naar eigen e-sporter Ook AA Gent gaat op zoek naar een e-sporter die de clubkleuren van de Buffalo’s kan vertegenwoordigen in het FIFA 19-toernooi dat door de Pro League wordt georganiseerd tijdens de Proximus ePro League. Kandidaten kunnen zich tot 20 oktober online inschrijven. Vervolgens zullen er vier finalisten verkozen worden tijdens kwalificatierondes op 4 november en 1 december. Uit deze vier finalisten wordt de e-sporter voor Gent verkozen, die zal deelnemen aan het kampioenschap met de vijftien andere teams uit de Jupiler Pro League. (ssg)

LOKEREN - Overmeire traint niet mee De spelers van Lokeren werkten gisterenmorgen hun dagelijkse training af. Opvallende afwezige: Killian Overmeire (foto). De 32-jarige kapitein heeft last van de onderrug en trainde uit voorzorg niet mee met de groep. Vandaag zou hij de trainingen hervatten. Scheidsrechter Alexandre Boucaut moet de match tegen Oostende in goede banen leiden. (whb)

WAASLAND - BEVEREN - Roef in voorselectie Rode Duivels Davy Roef (foto) zit in de voorselectie van de Rode Duivels. De 24-jarige doelman mocht in september voor het eerst proeven van de nationale ploeg en maakt nu dus opnieuw kans. Ampomah (Ghana) en Boljevic (Montenegro) zitten intussen al in de definitieve selectie van hun land. Bij de andere spelers van Waasland-Beveren is voorlopig nog geen selectiebrief in de bus gevallen. (whb)