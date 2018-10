AA Gent polste Bölöni om Vanderhaeghe te vervangen

Toen de crisis bij AA Gent zijn hoogtepunt bereikte, hebben de Buffalo’s Antwerp-trainer Laszlo Bölöni gepolst om eventueel de job van Yves Vanderhaeghe over te nemen. De bekerwinst van AA Gent en de match op Antwerp (2-2) weerhielden AA Gent ervan nog verder te gaan.

Het is niet duidelijk of Bölöni op het voorstel wilde ingaan. “Ik heb net mijn contract verlengd bij Antwerp”, zei Bölöni gisteren toen we hem met het uitlekken van de Gentse poging confronteerden. “Als je iets wil weten, moet je het aan de club vragen.” Meer commentaar wilde hij niet kwijt.

Bij AA Gent zeggen ze nu dat ze het vertrouwen in Yves Vanderhaeghe opnieuw hebben bevestigd.