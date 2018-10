Jurkje uit de webshop passen? Dat doe je gewoon in dit postkantoor. “En laat de verpakking maar achter”

Gent - Online shoppers wrijven zich in de handen. Het nieuwe postkantoor in de Nieuwevaart in Gent, dat midden november opent, wordt als eerste uitgerust met moderne snufjes: een pakjesautomaat, een selfscan én een pashokje. “Wie een nieuwe outfit meteen wil aantrekken, mag de doos zelfs bij ons achterlaten.”

In een webwinkel een te strak jurkje gekocht dat in de kast blijft liggen omdat je te lui bent om het terug op te sturen? Bpost heeft daar binnenkort de ideale oplossing voor: een postkantoor met een pashokje.

Op 21 november verhuist het postkantoor van het Gentse Stapelplein, naast de Oude Dokken, naar de Nieuwevaart. De nieuwe loketten moeten het paradepaardje van Bpost worden: klanten zullen hun bestelde schoenen of kleren ter plekke in een check & send zone kunnen passen. Blijkt de outfit een miskoop? Dan is het pak dankzij de selfscan met enkele klikken meteen weer teruggestuurd, zonder dat je moet aanschuiven in een wachtrij.

Enthousiaste reacties

Met het initiatief wil Bpost, dat de online markt steeds sterker ziet groeien, zijn klanten een betere service aanbieden. “De voorbije vijf jaar hebben we tachtig procent meer pakjes verdeeld”, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. “We bestellen in België elke dag liefst 190.000 pakjes. Bpost wil een belangrijke partner in de e-commerce blijven.”

Een experiment vorig jaar in het shoppingcentrum Zuid bleek al een succes. “Tijdens de kerstperiode hebben we daar een pop-up pakjeshuis met pashokje ingericht”, aldus Van Speybroeck. “We kregen toen zo veel en­thou­sias­te reacties dat we het concept permanent integreren.” Met een spiegel, kleerhangers en een zitbank zal het pashokje eruitzien als een kleedkamer in een doordeweekse boetiek.

Laat karton maar achter

Er wordt zelfs in een recycleerbak voorzien voor mensen die hun nieuwe outfit meteen willen aantrekken en de kartonnen verpakking willen achterlaten.

Andere nieuwigheden: een advieszone, een pakjesautomaat en een ondernemers­loket. Bpost bekijkt de komende maanden of het de pakhokjes ook in de rest van Vlaanderen kan uitrollen.

Zaterdag 17 november is de laatste openingsdag van het postkantoor op het ­Stapelplein. Op 21 november openen de nieuwe loketten in de Nieuwevaart de deuren.