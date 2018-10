Miljardenrenovatie voor beruchte luchthaven JFK in New York

De luchthaven JFK in New York, berucht voor de vele vertragingen, zal grondig worden gerenoveerd en uitgebreid. De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, stelde de plannen donderdag voor. Kostprijs: 13 miljard dollar.

In de plannen is de aanleg van twee nieuwe internationale terminals tegen 2025 voorzien. Die moeten de verwachte groei van het luchtvaartverkeer opvangen. Met de nieuwe terminals kan de luchthaven, die in het district Queens ligt en grenst aan het water, zijn capaciteit verhogen van de huidige 60 miljoen tot minstens 75 miljoen passagiers per jaar. Ook grote toestellen zoals de Boeing 787 Dreamliner en Airbus A380 zullen er kunnen landen.

Daarnaast komen er nieuwe winkels en restaurants, een vernieuwde autoweg naar de luchthaven en meer standplaatsen voor vliegtuigen. Maar een betere verbinding met het openbaar vervoer naar Manhattan is niet voorzien.

Een groot deel van de renovatie –10 miljard dollar – wordt door de luchtvaartmaatschappijen gefinancierd.

“Dit moet JFK toelaten één van de beste luchthavens ter wereld te worden”, aldus Cuomo bij de voorstelling van de plannen. De start van de werkzaamheden is voorzien voor 2020.

In de buurt van New York zijn nog twee andere luchthavens: La Guardia en Newark. Op beide worden ook al moderniseringswerken uitgevoerd.