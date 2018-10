Volkswagens vanaf volgend jaar online te koop

D’Ieteren Auto, de Belgische invoerder van de Duitse Volkswagen-groep, wil vanaf volgend jaar online auto’s verkopen. Dat bevestigt topman Denis Gorteman vrijdag aan De Tijd.

D’Ieteren hoopt tegen het Autosalon van Brussel in januari klaar te zijn met zijn online platform. De nieuwe verkoopmethode, zowel van wagens uit stock als op bestelling, zal aanvankelijk enkel beschikbaar zijn voor consumenten en voor het merk Volkswagen.

De online verkoop van nieuwe auto’s is vandaag nog nagenoeg onbestaande. Volkswagen is na het Amerikaanse Tesla het eerste automerk in België dat de dienst zal aanbieden. Hoge verwachtingen heeft D’Ieteren dan ook niet. “Onze doelstellingen liggen heel laag. We zullen zeker in het begin niet veel online verkopen. Stel dat het om 3 procent gaat, dan nog moeten die mensen bij ons de oplossing vinden”, klinkt het in de krant.