Michel Preud’homme zag “geen grootse match” maar maakt zich vooral zorgen over verlies van Sevilla

Standard boekte donderdag een hardbevochten 2-1 overwinning tegen het Turkse Akhisarspor. Michel Preud’homme was na afloop tevreden met de winst, al vond hij zijn ploeg geen grootse wedstrijd spelen.

“We hebben geen grootse match gespeeld, maar wel een deftige. We hebben aan het contract voldaan door te winnen. Maar we speelden te gemakkelijk de bal kwijt en schoten tekort in de laatste pass”, stelde de coach van de Rouches. “Maar tegelijk hielden we de organisatie en daardoor konden we de zege pakken. Het systeem met drie spitsen, dat we al in Oostende toepasten, werkte vanavond minder goed. Het was geen gemakkelijke wedstrijd. Akhisar heeft spelers met grote technische kwaliteiten. Als het was tegengevallen, dan hadden we een gelijkspel moeten toestaan maar dat was gelukkig niet zo. In een moeilijke wedstrijd zijn we erin geslaagd drie punten te veroveren.”

Dat Krasnodar met 2-1 won van groepsfavoriet Sevilla noemde Preud’homme “het slechte nieuws van de avond”.

“Het bewijst dat een verplaatsing naar Rusland niet eenvoudig is. Bovendien zou Krasnodar nog drie keer het doelhout hebben geraakt. Misschien zijn Sevilla en Krasnodar wel de twee beste ploegen in de groep.”