Burgemeester Koksijde: “Walter Capiau kon ontzettend genieten van de zee”

Walter Capiau in Oostduinkerke, waar hij de laatste jaren van zijn leven doorbracht. Foto: Photo News

De burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche, heeft goede herinneringen aan Walter Capiau. Dat zei hij in een reactie op zijn overlijden. Capiau leidde op het einde van zijn leven een teruggetrokken bestaan in Oostduinkerke.

“Walter is hier rond de jaren 2000 toegekomen en maakte zich in korte tijd heel populair. Hij zette zich in voor liefdadigheidsverenigingen. Zo nam hij nog deel aan een wereldrecordpoging paëlla maken, en gaf hij er een fantastisch optreden”, herinnert Vanden Bussche zich.

De burgemeester herinnert zich ook dat hij 2006 deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen in Koksijde, op de lijst van N-VA. “Maar hij raakte ondanks zijn bekendheid niet verkozen. Kort nadien kwamen de gekende beschuldigingen. Na die zaak heb ik hem niet meer veel gezien. Hij leefde een teruggetrokken leven in Oostduinkerke (een deelgemeente van Koksijde, nvdr.), maar hij had wel enkele vaste adresjes. Hij genoot enorm van het uitzicht en het strand”, aldus de burgemeester.

“Ik heb heel wat goede herinneringen. In mijn studentenjaren was ik een grote fan van zijn radiowerk. Hij is hier ook een keertje bij ons thuis geweest. Een heel grappige man. Hij pakte graag uit met grapjes van Baziel”, aldus Vanden Bussche.