Verliest Ronaldo lucratieve sponsors? Nike en EA Sports “erg bezorgd” door verkrachtingszaak

Tot het tegendeel is bewezen blijft Cristiano Ronaldo onschuldig, maar de beschuldigingen van verkrachting plaatsen de Portugese superster in een negatief daglicht en dat zou wel eens grote, financiële gevolgen kunnen hebben. Nike en EA Sports laten alvast weten “erg bezorgd” te zijn over de ontwikkelingen en zo komen twee lucratieve sponsordeals in het gedrang.

Sinds zijn eerste schoen in 2003 heeft Nike in 15 jaar meer dan 70 verschillende voetbalschoenen op de markt gebracht met de naam Cristiano Ronaldo op. Daar werden wereldwijd miljoenen van verkocht en dat resulteerde in 2016 een megacontract “voor het leven” ter waarde van 1 miljard dollar. Maar gisteravond leek de Amerikaanse sportkledinggigant die langetermijnovereenkomst in vraag te stellen na de recente beschuldigingen van verkrachting tegen Ronaldo.

Nike verklaarde nu “erg bezorgd te zijn over de verontrustende beschuldigingen” tegenover de ster van Juventus nadat de 34-jarige Kathryn Mayorga een rechtszaak had aangespannen omdat ze in 2009 werd verkracht in las Vegas door Ronaldo. De politie van Las Vegas kondigde aan dat ze het onderzoek zouden heropenen. Ronaldo ontkent de claims (“Mijn geweten is zuiver”) maar Nike laat alvast weten dat ze “de situatie nauwlettend blijven volgen”.

EA Sports heeft Ronaldo gebruikt als het gezicht van hun populaire videogame FIFA 19, maar het gamingbedrijf heeft zich bij Nike aangesloten om hun bezorgdheid te uiten. “We hebben kennis genomen van het betreffende rapport dat de aantijgingen tegen Cristiano Ronaldo beschrijft. We houden de situatie nauwlettend in het oog, omdat we verwachten dat onze cover-atleten en ambassadeurs zich gedragen op een manier die overeenkomt met de waarden van EA.”

Zijn club Juventus, die pas deze zomer Ronaldo binnenhaalde, blijft vooralsnog zijn speler steunen: “Ronaldo heeft de afgelopen maanden zijn grote professionaliteit en toewijding getoond, die door iedereen bij Juventus wordt gewaardeerd. De gebeurtenissen die naar verluidt dateren van bijna 10 jaar geleden, veranderen deze mening niet, een mening die wordt gedeeld door iedereen die in contact is gekomen met deze grote kampioen.”

Nike en EA Sports zijn de eerste commerciële partners van Ronaldo die ingrijpen sinds de beschuldigingen tegen hem afgelopen weekend zijn verschenen. De 33-jarige voetballer heeft lucratieve deals met onder meer Nike, Tag Heuer, Herbalife en American Tourister.