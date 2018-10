Filipijnse president Duterte zegt mogelijk kanker te hebben

De Filipijnse president Rodrigo Duterte zei vrijdag dat uit een ziekenhuiscontrole van woensdag is gebleken dat hij mogelijk kanker heeft. Door dat ziekenhuisbezoek moest hij woensdag een kabinetsvergadering afzeggen.

Duterte zei dat hij drie weken geleden endoscopische tests liet uitvoeren, maar de testen opnieuw moest laten uitvoeren. Hij vertelde dat donderdagavond aan de leden van de alumnivereniging van de Filipijnse militaire academie.

De president zei dat hij de resultaten nog niet kon meedelen, maar hij verwees naar kanker. “Als het kanker is, is het kanker. En als het derde fase is, geen behandeling meer. Ik zal mijn lijdensweg in deze functie of elders niet verlengen”, zei Duterte.

De president gaf zo toch toe medische tests te hebben ondergaan, nadat zijn woordvoerder Harry Roque dat eerder op de dag nog staalhard had ontkend. Op de vraag of de president naar het ziekenhuis was moeten gaan, antwoordde Roque dat hij woensdag gewoon een dag vrij had genomen.