En nu? Er komen enkele crisisvergaderingen aan bij Anderlecht

Er komen enkele crisisvergaderingen aan bij Anderlecht. Na de 0 op 6 in de Europa League en slechts 1 ­zege in 8 matchen is de positie van trainer Hein Vanhaezebrouck echt in gevaar. Zijn grote ontslagvergoeding van 1,9 miljoen lijkt niet langer een reddingsboei. De match zondag op Zulte Waregem zal cruciaal zijn, maar andere opties zullen nu al worden afgetoetst.

Of Vanhaezebrouck de enige schuldige is in deze crisis is een andere vraag. Gisteren tegen Dinamo Zagreb bleek nog eens dat dit Anderlecht gewoon kwaliteit mist. Dat besefte ook doelman Thomas Didillon. “We maken fouten en jammer genoeg eindigen die altijd in mijn netten. Maar we moeten nu niet op iemand beginnen te schieten. Ook niet op de coach. De ploeg heeft nog ­altijd vertrouwen in hem. Meer nog: hij is de enige die ons kan helpen.”

