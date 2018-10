Capiau werd meegesleurd in val van bisschop Roger Vangheluwe

In 2011 verdween Walter Capiau helemaal van het publieke forum. In het weekblad Dag Allemaal hadden twee mannen Capiau aangeklaagd voor seksueel misbruik, bijna een halve eeuw geleden. De klacht kwam er in de nasleep van de affaire Roger Vangheluwe.

Voor de eerstejaars. Roger Vangheluwe was dé gevierde bisschop van Brugge. Tot april 2010. Toen kwam het verhaal naar buiten dat de bisschop een familielid jarenlang had misbruikt. Het gerecht startte de grootscheepse Operatie Kelk en deed een oproep naar pedofilieslachtoffers om naar voor te komen. Een beetje de Vlaamse MeToo.

Roger Vangheluwe. Foto: BELGA

Het jaar nadien dook dan het Capiau-verhaal op in het weekblad Dag Allemaal. Ze getuigden hoe ze in de jaren zestig als jongeren misbruikt werden door Capiau, op dat moment hun 24-jarige scoutsleider. “Capiau bleef zelfs vaak bij hen logeren, waarop seksueel misbruik en machtsvertoon van leider Walter volgde”, vertelden ze in Dag Allemaal.

Bekennen

Eerst zat het dossier bij het Federaal Parket, daarna verhuisde het naar Veurne. Capiau werd ondervraagd en bekende. Hij gaf toe de twee jongens ongepast te hebben aangeraakt maar hij ontkende de verkrachting.

Het kwam ook tot een confrontatie tussen Walter Capiau en de twee jongens. ‘Mijn cliënt heeft me van bij het begin gezegd dat hij geen verbloemende psychopatenpraatjes wilde gebruiken, maar enkel en alleen de waarheid wou vertellen. Dat heeft helend gewerkt bij de slachtoffers’, zei Capiau’s advocaat Dirk Dawyndt nadien

Verjaard

Het is nooit tot een veroordeling gekomen, omdat de feiten verjaard waren.

Maar Walter Capiau heeft zichzelf sindsdien wel uit het publieke leven gehouden. Zeker voor de pers werd hij vanaf dan compleet onbereikbaar.