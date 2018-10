Brussel en Brabant betalen best

De Belgische lonen zitten overal in de lift. Al verschilt het gemiddeld brutoloon nog altijd behoorlijk over het ganse land. Brussel betaalt het best, gevolgd door Waals- en Vlaams-Brabant. Dit alles blijkt uit de Jobat Loonwijzer 2018.

Over heel België beschouwd kan een werkende Belg gemiddeld rekenen op een maandelijks brutoloon van 3.329 euro. Dit blijkt uit de jongste editie van de Jobat Loonwijzer, die inzicht geeft in het loon en de extralegale voordelen van de werkende Belg. Zowat 20.000 respondenten over heel het land namen deel aan het onderzoek.

In Brussel kan je het meest verdienen: gemiddeld 3.640 euro bruto per maand. Ook Waals-Brabant (3.406 euro bruto) en Vlaams-Brabant (3.481 euro bruto) betalen hun werknemers significant meer dan het landelijke gemiddelde. Brussel en de twee Brabantse provincies zijn in dit opzicht de Belgische koplopers.

Het verschil heeft te maken met de omstandigheden. In het Brusselse bevinden zich nogal wat grote bedrijven en organisaties, zoals de EU. Ook kaderleden en ambtenaren zijn er behoorlijk vertegenwoordigd, en die verdienen gemiddeld nu eenmaal meer dan bedienden en arbeiders.

Lonen stijgen

In provincies als Luik, Namen, Henegouwen, Limburg en West-Vlaanderen verdien je in verhouding een stuk minder dan in Brussel of Brabant. Maar het gaat dus telkens om gemiddelden en het brede plaatje. Want op zich kan je als individu natuurlijk altijd meer verdienen in Namen dan in Vlaams-Brabant of Brussel.

In vergelijking met de Jobat Loonwijzer van vorig jaar gaan de gemiddelde lonen er overal in Vlaanderen en Brussel op vooruit. Verdient de Belg vandaag gemiddeld 3.329 euro, dan is dat een kleine 150 euro meer dan de 3.181 euro van vorig jaar.

>

>

>