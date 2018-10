Getuigenis van vrouw over hoe ze niét verkracht werd, gaat viraal: “Er was geen verkrachter die avond”

De getuigenis van Christine Blasey Ford over Brett Kavanaugh voor de senaatscommissie in de VS, en de reactie van Amerikaans president Donald Trump daarop, heeft meerdere vrouwen wereldwijd weer in de pen doen kruipen over aanranding, seksueel grensoverschrijdend gedrag, over hoe slachtoffers niet altijd geloofd worden en over hoe het de slachtoffers zijn die met de vingers worden gewezen in plaats van de daders.

De toon werd gezet door comédienne Mara Quint. Haar berichten gingen op Twitter viraal. De vrouw zette op Twitter meerdere anekdotes van situaties waarin ze niét verkracht werd. In veel van die situaties kwam er flirterig gedrag, uitdagende kledij en alcohol aan te pas, drie zaken die soms (onterecht!) als argument gebruikt worden om vrouwen de schuld te geven van het feit dat ze verkracht werden.

“Er was geen verkrachter die avond”

“Tijdens mijn studies was ik onzeker. Op een dag droeg ik daarom een topje met een veel te lage uitsnijding, ik deed donkere lippenstift op die ik normaal niet droeg. Ik ging naar een feestje en dronk heel veel wijn. Een man vroeg me of ik met hem wilde vertrekken. Ik zei “misschien”. En hij reageerde met “misschien is geen ja”. Die nacht ging ik naar huis zonder dat ik aangerand werd, omdat ik die avond op dat feestje niet met een verkrachter had gepraat.”

Quint deelt nog een anekdote. “Ik ging samen met vriendinnen iets drinken op café. Ik was aan het flirten met een man, hij nam mijn hand en we gingen naar buiten. In een steegje begon hij me innig te kussen, en dan keek hij me aan en vroeg me “ja?”. Ik reageerde niet, waarop hij zei: “ga dan terug naar binnen”. Hij was misschien wel verveeld daardoor, maar hij meende het wel. Ik ging weer naar binnen. Er was geen verkrachter op café die avond.”

“Een man en ik waren eens aan het flirten. Uiteindelijk nodigde hij me uit in zijn kamer. Ik ging mee en we kusten. Ik zei dat ik het leuk vond. Hij deed zijn kleren uit, ik raakte hem aan. Hij probeerde dan ook mijn kleren uit te doen, maar ik aarzelde. Hij zei ‘het lijkt of je hier niet echt zin in hebt’. Ik reageerde weer aarzelend, waarop hij zei “neen, het is enkel leuk als jij het ook wil”. Ik excuseerde me en hij zei dat het oké was. Ik vertrok, niet aangerand. Ik had geluk dat ik geen verkrachter had ontmoet die avond.”

“Verschil ligt bij de mannen”

Quint vertelde ook hoe ze ook al wél verkracht werd. “Ik werd al aangerand, ik werd ook al niet aangerand. Het verschil leek niet te zijn wat ik droeg, hoe flirterig ik was, hoeveel ik gedronken had… Het enige verschil was in welke mate de mannen vonden dat het oké was om iemand aan te randen.”

De anekdotes van Quint inspireerden andere vrouwen om ook hun ervaringen te delen op sociale media, situaties waarbij ze misschien wel gevaar hadden kunnen lopen als de mannen die ze toen waren tegengekomen, verkrachters waren. “Dat ik destijds mannen ben tegengekomen die geen misbruik van me hadden gemaakt hoewel ik op bed lag en helemaal dronken was, heeft ervoor gezorgd dat ik, ondanks dat ik later wel misbruikt werd, nog steeds zo veel geweldige mannen vertrouw.”

Vorige week donderdag getuigde Ford voor die senaatscommissie hoe Brett Kavanaugh haar tijdens haar studies heeft proberen aanranden. Later zei Trump daar onder andere op dat de getuigenis niet geheel geloofwaardig is omdat Ford destijds geen aangifte heeft gedaan en daar nu pas mee af komt.

Een paar dagen geleden nog maakte hij Ford ook nog belachelijk tijdens een Republikeinse meeting.

I had a similar experience. I didn’t know the guy well. Enough to be at a party at his apt. I woke up in his bed. No classical music but he had taken out my big earrings and left a glass of water & analgesics on the nightstand. He was on the couch. I married that guy. — Mama Bean (@beanbrightly) September 29, 2018

He could’ve easily taken advantage of my state of being but he didn’t. Nobody would’ve accused him of anything because of how I was acting that night. I didn’t know what i was doing but he did and decided not to act on it. — Leslie Perez (@mariateleslie) September 29, 2018