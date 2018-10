Wie wint de Nobelprijs voor de Vrede? Donald Trump en Kim Jong-un prijken bovenaan het lijstje van gokkantoren

Wie wint dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede? Hoewel de genomineerden voor de prestigieuze award niet publiek bekend zijn gemaakt, regent het wel een heleboel speculaties. Zo prijken onder meer de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bovenaan het lijstje van gokkantoren.

In totaal zijn er 331 genomineerden, onder wie 216 personen en 115 groepen. Het selectieproces verloopt uiterst discreet. Al circuleert er wel een lijst met potentiële winnaars. Die is opgesteld op basis van wat er in gokkantoren de ronde doet. Opmerkelijk: heel wat gokkers zetten blijkbaar zowel de Amerikaanse president Donald Trump als de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bovenaan hun lijstje.

Waarom Kim Jong-un? De leider had het voorbije jaar meermaals een ontmoeting met zijn ambtgenoot Moon Jae-in, de president van Zuid-Korea. Die ontmoetingen waren historisch, omdat beide landen jarenlang op gespannen voet hebben geleefd. Dat beide heren nu een aantal vredevolle gesprekken achter de rug hebben, is voor veel gokkantoren een reden om hen bovenaan het lijstje met potentiële winnaars te zetten.

Waarom Donald Trump? Hij is de eerste zittende Amerikaanse president die erin geslaagd is om de handen te schudden met een Noord-Koreaanse leider. Die ontmoeting met Kim Jong-un vond in juni plaats in Singapore. Een groep van achttien republikeinen schreef in mei al een brief naar het Nobel-comité met de vraag hem te nomineren. “Als erkenning ten opzichte van zijn werk om de Koreaanse oorlog te beëindigen, de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland en het terugbrengen van vrede in de regio”.

De Congolese gynaecoloog Denis Mukwege. Foto: AFP

Staan ook hoog in het lijstje:

De Duitse bondskanselier Angela Merkel, omdat ze duizenden Syrische vluchtelingen heeft verwelkomd in haar thuisland.

Denis Mukwege, een Congolese gynaecoloog die strijdt tegen seksuele agressie.

Raif Badawi, een gevangengenomen Saoedische blogger. Hij blijft voorlopig opgesloten omdat hij “de Islam heeft beledigd via elektronische kanalen”, ondanks de poging van de nieuwe koning van Saoedi-Arabië om zichzelf als liberaal in de markt te zetten.

Tot slot blijkt ook Carles Puigdemont een kanshebber. Hij wou het opnemen voor de Catalaanse zaak, maar ving bot. Hij vluchtte vervolgens naar België.