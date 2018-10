1 jaar #MeToo: hoe een krantenartikel een hele revolutie in gang zette

“Harvey Weinstein koopt al decennialang processen af voor seksuele intimidatie.” Dat kopte de krant The New York Times precies een jaar geleden. Dat ene artikel was de aanzet tot een van de krachtigste bewegingen van het laatste decennium: MeToo. Eerst een hashtag, dan een protestbeweging van vrouwen die niet langer zwijgen over verkrachtingen en losse handjes.