Jonge spits van Club Brugge veroordeeld nadat hij wegreed van politie

Brugge - Loïs Openda, de jonge spits van Club Brugge die woensdag nog mocht invallen in de Champions League, moest zich vanmorgen voor de Brugse politierechter verantwoorden. De 18-jarige profvoetballer werd vervolgd omdat hij zonder rijbewijs rondreed.

Op 22 april merkte de politie van Brugge de Mercedes van Loïs Openda op. Hij stond stil in het midden van de weg. Maar toen de politie hem wou aanspreken trok hij snel op en reed weg. Daarbij reed hij ook nog eens over een strook voor taxi’s en bussen. Toen de agenten hem toch konden tegenhouden, bleek bovendien dat de spits geen geldig rijbewijs had.

“Hij had zijn theoretisch examen al afgelegd maar had inderdaad nog geen rijbewijs”, zegt zijn advocaat Walter Vansteenbrugge. “Hij had een wagen van Club Brugge, maar zijn moeder reed daarmee. Die bewuste dag was ze naar een trouwfeest en nam haar zoon de wagen zonder dat ze het wist.”

“Die goal toch niet gemaakt”

Openda zakte samen met zijn moeder naar de rechtbank af. Hij excuseerde zich bij de politierechter. Zijn advocaat wees er op dat de jonge spits bij Club Brugge als een “gedisciplineerde” jongeman bekend staat. “Op het moment van de feiten zat hij nog niet in de A-kern. Maar dit seizoen doet hij het echt goed. Hij viel woensdag nog in tegen Atlético Madrid.”

De politierechter merkte fijntjes op dat “hij die goal toch niet gemaakt had”. Hij veroordeelde de profvoetballer tot een geldboete van 1.760 euro, waarvan 800 euro met uitstel, en een rijverbod van een maand, ook de helft met uitstel.