Nobelprijs voor de Vrede voor mensenrechtenactivisten Denis Mukwege en Nadia Murad

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Congolese gynaecoloog Denis Mukwege en de Iraakse Nadia Murad, een jezidi-mensenactiviste. Ze krijgen de prestigieuze erkenning voor hun werk tegen seksueel geweld in oorlogsgebieden.

De Congolese dokter Denis Mukwege helpt slachtoffers van seksueel geweld in zijn ziekenhuis in Congo. Hij is de internationale autoriteit die het kapotte lijf van de vrouwen, die door bendes zijn verkracht, herstelt. Mukwege loopt steeds meer gevaar omdat zijn kritiek op het regime van president Kabila groter wordt. De Nobelprijs voor hem beloont zijn tomeloze inzet voor de verkrachte vrouwen en stelt het probleem van oorlogsverkrachtingen aan de kaak.

Denis Mukwege. Foto: AFP

Nadia Murad is zelf een slachtoffer van seksueel geweld. Op haar 21ste werd de Irakese yezidi door terreurorganisatie ISIS op een slavenmarkt verkocht en iedere dag verkracht en mishandeld. Ze is één van de 3.000 Jezidi’s die misbruikt werden door Islamitische Staat. Ze wist na een aantal weken te ontsnappen en vond haar weg naar een vluchtelingenkamp in Duhok, Noord-Irak. In 2015 kreeg ze asiel in Duitsland. Tegenwoordig woont ze in Stuttgart met haar zus. In 2016 kreeg Murad de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement.

Nadia Murad. Foto: AFP

Vorig jaar won de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) de Nobelprijs voor de Vrede. De organisatie werd in 2007 opgericht, en heeft als doelstelling het gebruik van kernwapens te verbieden, en het nucleaire arsenaal terug te dringen. Door de Nobelprijs voor de vrede toe te kennen aan een organisatie die actievoert tegen kernwapens, stuurde het Nobelcomité een niet mis te verstane boodschap aan Trump en Kim Jong-un. Een boodschap die net zo goed voor België diende.