Jongeman (23) overlijdt na beet van zeeslang in Australië

Een jongeman uit Groot-Brittannië is donderdag overleden na een beet van een zeeslang op een vissersboot in Australië. Dat heeft de lokale politie gemeld.

De jongeman (23) had pas een visnet opgehaald voor de kust van het Noordelijke Territorium van Australië toen hij donderdag om 9 uur lokale tijd een beet kreeg van een zeeslang.

De hulpdiensten werden meteen opgeroepen om zich richting de vissersboot te snellen, maar alle hulp kwam te laat. Het lichaam van het jonge slachtoffer werd in het plaatsje Borroloola aan land gehaald voor een autopsie.

Zeer giftig

Zeeslangen zijn zeer giftig, maar door hun beperkte contact met mensen zijn beten relatief zeldzaam. In Australië komen dertig van de zeventig gekende soorten zeeslangen voor.

Naar verluidt zijn er nooit eerder sterfgevallen door beten van zeeslangen geregistreerd. Volgens professor Bryan Fry van de universiteit van Queensland gaat het dan ook om “een zeer ongelukkig voorval”.

“Zeeslangen zijn meestal lieve dieren. Mensen gaan zelfs vaak duiken tussen de zeeslangen. Maar in dit geval zat het dier vast in een visnet, was het mogelijk al gewond en heeft het geprobeerd om zichzelf te verdedigen. Met alle gevolgen van dien...”