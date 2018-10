China in ban van twee gevaarlijke ontsnapte gevangenen

Nooit gezien: de Chinese media die de bevolking oproepen mee te zoeken naar twee ontsnapte gevangenen. De gouden tip levert 14.000 euro op.

Wang Lei.

De twee zijn een paar dagen geleden ontsnapt uit de gevangenis van de noordoostelijke provincie Liaoning. Het is al vreemd dat de media die ontsnapping mogen melden. Normaal berichten zij pas over een gevangenisincident wanneer het is opgelost.

Zeer gevaarlijk

Dat er nu toch wordt over bericht en er zelfs een geldprijs voor de gouden tipgever wordt uitgeloofd, komt doordat het Zang Guillin een van de twee ontsnapten is. Guillin geldt als een van de meest gewelddadige gevangenen ooit in China.

Zang Guillin is in 2001 tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld na een reeks zeer gewelddadige overvallen. Tijdens die zeven jaar viel hij meermaals medegevangenen aan. Na zijn vrijlating trok hij direct weer op roverspad, maar deze keer moordde hij ook. In 2008 is hij opgepakt. Tijdens zijn proces probeerde hij tweemaal te ontsnappen.

Toen hij uiteindelijk een levenslange straf kreeg, viel hij zijn celgenoot aan. Met een glasscherf verminkte hij zijn gezicht.

Zang Guillin.

De andere ontsnapte gevangene is Wang Lei (33). De man is zeven jaar geleden ter dood veroordeeld voor ontvoering. Na twee jaar is de straf omgezet naar levenslang.

Kledij maken

De twee werkten samen in de gevangenis in het atelier waar ze kledij maakten. Allicht hebben ze daar elke een cipierskostuum gemaakt en konden ze zo ontsnappen.

Straks begint in China de Gouden Week, een week van nationale vakantie. De ideale dekmantel voor de twee ontsnapte gevangenen. Om de waakzaamheid te verhogen, lanceerden de media hun opmerkelijke oproep.