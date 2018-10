Noorse pers in de zevende hemel na stunt tegen Genk: “Grote nacht voor het Noorse voetbal”

Nee, de stunt van Sarpsborg tegen Racing Genk hadden ze ook in Noorwegen niet zien aankomen. Enkele dagen geleden had hun stadion niet eens genoeg zitjes voor een match in de Europa League, maar donderdagavond schreef het bescheiden Noorse clubje tegen de nummer twee uit de Jupiler Pro League “een voetbalsprookje”.

“De overwinning is een schok in het Europese voetbal”, schrijft de Noorse krant Dagbladet over de 3-1-zege van Sarpsborg tegen blauw-wit. “Tegenstander Genk was immers geen klein team. De club staat tweede in de Belgische competitie. De thuisbasis - Luminus Arena - biedt plaats aan maar liefst 24.000 toeschouwers. Sarpsborg daartegenover had het stadion op het laatste moment nog moeten klaarstomen om aan 8.000 plaatsen te komen. Het zegt een beetje over de kracht van beide teams.”

Wat de Noorse zege nog straffer maakte, is dat Sarpsborg zijn laatste zeven (!) matchen verloren had. “Sarpsborg miste de laatste tijd waar het zo om bekend stond: zijn agressieve druk”, vervolgt Dagbladet. “Maar tegen Genk kwam het er in honderdvoud uit. Toen het bij de rust verdiend 1-0 stond, was het al duidelijk dat het een grote nacht zou worden. Niet alleen voor Sarpsborg, maar ook voor het Noorse voetbal. De Belgische competitie is geen lachertje, en het Belgische nationale team eindigde op het afgelopen WK als derde.”

Foto: AP

Door de zege van Sarpsborg staan de Noren op basis van doelpuntensaldo zowaar aan kop van groep I in de Europa League. Zowel Sarpsborg, Racing Genk, Besiktas als Malmö tellen allemaal drie punten. Voor Genk staat nu een zware dubbele confrontatie met de Turkse topclub Besiktas op het programma.

Programma Racing Genk:

donderdag 25 oktober, 21u: Besiktas-RC Genk

donderdag 8 november, 18u55: RC Genk-Besiktas

donderdag 29 november, 21u: Malmö-RC Genk

donderdag 13 december, 18u55: RC Genk-Sarpsborg