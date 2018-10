Antwerpse korpschef stuurt mail naar agenten na kritiek van Jinnih Beels: “Laat je niet gek maken door die Pinokkio’s”

Antwerpen - De Antwerpse korpschef Serge Muyters is het beu dat SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels telkens opnieuw de wijkwerking van de lokale politie op de korrel neemt. In een interne mail aan zijn manschappen haalt hij fors uit naar Beels. “Wie zegt dat onze wijkwerking de buurten niet kent, weet gewoon niet waar hij of zij over praat”, staat in de brief die Gazet van Antwerpen kon inkijken.

Toen korpschef Muyters zijn voormalige commissaris Jinnih Beels in Terzake hoorde beweren dat de wijkwerking in Antwerpen was afgebouwd en dat de wijkwerking niet meer op straat aanwezig was en de stad niet meer kent, was de maat vol. Muyters kroop in zijn pen en schreef een vlammende brief aan al zijn personeelsleden van de Antwerpse politie.

Tienjarig bestaan

In zijn brief aan het personeel roemt Muyters het werk van zijn wijkwerking, een afdeling die onlangs zijn tienjarig bestaan vierde. “Er wordt beweerd dat onze wijkwerking wordt afgebouwd, dat onze mensen niet meer op straat komen en dat ze hun buurten niet kennen. Zulke beweringen zijn niet alleen een belediging voor iedereen die zich dag in dag uit inzet voor de wijkwerking, ze zijn ook gewoon niet waar!”

Muyters haalt in zijn brief fors uit naar Jinnih Beels, de lijsttrekster van SP.A die vaak kritiek heeft op de wijkwerking, zonder haar evenwel bij naam te noemen. De korpschef noemt haar een “Pinokkio”. “Nog tien dagen en dan zijn de verkiezingen achter de rug. Het is belangrijk dat we bij politie Antwerpen het hoofd koel houden en ons niet gek laten maken door wat bepaalde Pinokkio’s allemaal beweren in de pers. Als korpschef maakt het me kwaad om deze onwaarheden en verwijten te lezen, maar wij weten beter.”