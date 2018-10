Museum haalt macabere foto uit 1850 van onder het stof: geen gelukkig kiekje, maar een bruidsfoto des doods

Soms is iets het tegenovergestelde van wat het lijkt te zijn. Zo ook een foto uit 1850 dat het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) nu uit het archief heeft gehaald. “Macaber maar waar: dit is een bruidsfoto des doods.”

Op het beeld staan architect Charles Weber en zijn echtgenote Emily Stratford. Het plaatje heeft veel weg van een oude bruidsfoto, maar is helemaal niet wat het lijkt. De vrouw op de foto is immers overleden.

Pas na haar overlijden realiseerde Weber zich dat hij en zijn echtgenote nooit samen op de foto waren gegaan. Daarom liet hij haar post mortem nog poseren.

“Als je goed kijkt, zie je de touwtjes waarmee de armen van de overleden Emily in positie worden gehouden”, zegt Marilou Nillesen van het Nederlandse BHIC. “Zelfs haar oogleden worden met stokjes opengehouden. Een akelig en luguber idee, maar voor de architect was het de enige mogelijkheid om op dat moment zijn vrouw op foto vast te leggen.”

Een van de meest macabere foto’s

Volgens Nillesen is het ongetwijfeld een van de meest macabere foto’s uit de omvangrijke collectie. “De achtergrond van deze foto verklaart ook de peilloze blik van de jonge weduwnaar die kort na het overlijden van zijn echtgenote doet alsof hun geluk nog moet beginnen. In werkelijkheid blijft hij achter als alleenstaande vader van een eenjarig dochtertje.”

Hoewel Charles Weber geboren werd in Duitsland, was de eigenzinnige architect voornamelijk werkzaam in Nederland. Menig kerk in Brabant zijn ontstaan op zijn tekentafel, zoals de koepelkerken in Raamsdonk, Uden, Geldrop en Lierop.