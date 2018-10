Imperium van Ronaldo wankelt door verkrachtingszaak: CR7 dreigt tientallen miljoenen euro’s te verliezen

41 miljoen euro. Dat staat er voor Cristiano Ronaldo (33) op het spel. Nu de Portugees verstrikt is geraakt in een verkrachtingszaak, roeren zijn sponsors zich. EA Sports en Nike stuurden al een waarschuwing de wereld in, de rest van het imperium zal nog wel volgen. Als de Juventus-speler schuldig bevonden wordt, dreigt hij zijn sponsors zelfs definitief te verliezen. En met hen een inkomende cheque van zo’n 41 miljoen euro.