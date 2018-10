Vlaanderen neemt afscheid van tv-icoon Walter Capiau: “Jammer van dat donker randje dat hij nooit meer kwijt kon”

Walter Capiau is niet meer. Het tv-icoon overleed donderdag aan de gevolgen van kanker. Zijn leven valt te omschrijven met twee woorden: ‘Hoger Lager’. De titel van het programma dat hem razend populair maakte. Een tv-ster die in Vlaanderen de top bereikte, maar ver wegzakte toen in 2012 bleek dat hij in de jaren ‘60 twee minderjarige jongens had misbruikt. Daarna verdween hij uit beeld, ging de storm rond zijn persoon met de jaren liggen, maar kreeg kanker hem finaal te pakken net voor hij op 28 oktober 81 jaar zou geworden zijn.