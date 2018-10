Kent u al de nieuwste datingtrend “cuffing? Heeft niets met SM te maken

Daten is tegenwoordig ook een beetje je woordenschat up-to-date houden. Het kan de volgende dagen nuttig zijn als je weet wat iemand bedoelt als hij je vraagt om te “cuffen”.

Het cuffing-seizoen is aangebroken. Al laat de heringetreden zomer dat momenteel niet vermoeden. Maar toch: winter is coming. De dagen worden korter, de temperaturen zakken (straks). En dat betekent het begin van het cuffing-seizoen.

Cuffing of cuffs, we kennen dat woord van de Amerikaanse politiefilm. Wanneer ze daar een boef in de boeien slaan, doen ze hem de handcuffs aan. Cuffs zijn dus handboeien. Cuffing is dus “in de boeien slaan”.

Tot de lente

Toch heeft het aangebroken cuffing-seizoen niets met handboeien of SM te maken. Met “cuffing” wordt hier bedoeld een vaste relatie aangaan. Maar: slechts voor de duur van de koude maanden. Dus van oktober tot ergens eind maart. Bij de eerste lentestralen gaan de boeien weer af.

In deze betekenis duikt “cuffing” voor het eerst op in 2011 op sociale media. Langzaam raakte het zo beter bekend. Dit seizoen zou het helemaal doorbreken.