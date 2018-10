Nog meer dan 1.000 mensen vermist na aardbeving en tsunami in Sulawesi

Meer dan 1.000 mensen worden vrijdag nog steeds vermist na de aardbeving en tsunami die het Indonesische eiland Sulawesi troffen, en die al aan meer dan 1.500 mensen het leven kostten.

Zeven dagen na de catastrofe in de regio Palu, waar zo’n 350.000 mensen wonen, blijft het dodental nog altijd oplopen. De woordvoerder van het leger in Palu, Muhammad Thohir, maakte vrijdag melding van 1.558 doden.

De autoriteiten vrezen dat vele mensen vastzitten in een groot wooncomplex in Balaroa, gelegen aan de rand van Palu. “We schatten dat meer dan 1.000 huizen werden bedolven, dus er zijn waarschijnlijk nog meer dan 1.000 vermisten”, zei Yusuf Latif, een woordvoerder van het Indonesische reddingsteam. “Maar we kunnen er nog altijd niet zeker van zijn, aangezien het mogelijk is dat sommige mensen konden ontkomen.”

De internationale hulpverlening komt inmiddels steeds beter op gang. “De hulp blijft binnenkomen, maar nog niet alle ontheemden hebben degelijke bijstand gekregen door de beschadigde infrastructuur”, klinkt het nog bij Sutopo Nugroho van het nationale reddingsteam. “Alle partijen proberen dit op te lossen.”

Indonesië heeft van 17 landen hulp aanvaard. Meer dan 20 landen boden hun hulp aan. Het land aanvaardt enkel luchttransport, tenten, waterzuiveringsinstallaties, generatoren en veldhospitalen als hulp uit het buitenland.