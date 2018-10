Danjuma van Club Brugge opgeroepen voor Oranje tegen Rode Duivels, Vormer niet

Arnaut Danjuma van Club Brugge zit voor het eerst bij de selectie van Oranje, Ruud Vormer is er niet meer bij voor de interlands tegen Duitsland (UEFA Nations League) en België (vriendschappelijk).

Het Nederlands elftal treedt op zaterdag 13 oktober in Amsterdam aan in de UEFA Nations League tegen Duitsland, op dinsdag 16 oktober staat in Brussel de vriendschappelijke ontmoeting gepland met de Rode Duivels.

De 21-jarige Groeneveld verhuisde in de zomer van NEC naar Club Brugge en hij veroverde bij de landskampioen direct een basisplaats. De aanvaller maakte al vier doelpunten in de Jupiler Pro League en scoorde deze week ook voor het eerst in de Champions League, met een prachtig afstandsschot tegen Atlético Madrid. Blauw-zwart verloor de partij in de Spaane hoofdstad wel met 3-1.

Koeman nam in zijn selectie voor het tweeluik nog drie andere debutanten op: de PSV’ers Steven Bergwijn, Pablo Rosario en Denzel Dumfries. Ruud Vormer, Groenevelds ploegmaat bij Club, kreeg ditmaal geen uitnodiging.

Nederland verloor in september zijn eerste partij van de Nations League in Frankrijk. Op bezoek bij de wereldkampioen werd het 2-1.

LEES OOK: Club Brugge weigerde al bod op goudhaantje Danjuma