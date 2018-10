Al meer dan 100 mensen in Congo gestorven aan onverklaarbare ziekte

In Congo zijn zeker honderd mensen gestorven aan een voorlopig onverklaarbare ziekte. De meeste overledenen lijken mensen te zijn geweest die in Kahemba in het zuidwesten van Congo in de natuur rupsen voor consumptie hadden verzameld. Dat deelde Jean-Gauthier Kibangu, de minister van Gezondheid van de provincie Kwango, mee.