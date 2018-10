Passagiersbus en minibus rijden op elkaar in: zeker 13 doden

Bij een zwaar verkeersongeval op een snelweg in Centraal-Rusland zijn vrijdagmorgen minstens 13 mensen om het leven gekomen. Volgens de Russische media reden een passagiersbus en een kleinere bus op elkaar in.

Alle dodelijke slachtoffers zaten in de minibus. Bij het ongeval in de regio Tver tussen Moskou en Sint-Petersburg vielen ook een aantal gewonden. Op beelden van de plaats van het ongeval was te zien hoe de passagiersbus zich letterlijk in de linkerkant van de minibus had geboord. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk.

Foto: REUTERS

