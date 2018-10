Cannabisplantage ontdekt in opslagplaats achter kebabzaak

Geetbets - In een opslagplaats achter een kebabzaak in het Vlaams-Brabantse Geetbets heeft de politie woensdag een cannabisplantage ontdekt. Die was van industriële grootte. Dat meldt het parket van Leuven vrijdag.

De politie van de zone Hageland viel woensdag een woning aan de Grote Steenweg in Geetbets binnen. Inspecteurs waren de cannabisplantage al een tijd op het spoor. “Nadat er voldoende elementen waren verzameld, vorderde het parket een gerechtelijk onderzoek. De onderzoeksrechter beval een huiszoeking in de woning met aanpalende opslagplaats en kebabzaak. In de opslagplaats werd een grote hoeveelheid cannabisplanten gevonden”, stelt het Leuvense parket.

De politie arresteerde één verdachte. Het gaat om een man van 44 jaar uit het Limburgse Overpelt. Hij stond op het punt om zich te domiciliëren in de woning in Geetbets. De man werd voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij verscheen vrijdag voor de raadkamer.

Het onderzoek wordt voortgezet door de recherche van de politiezone Hageland en de federale gerechtelijke politie van Leuven.