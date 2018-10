Carnavalist riskeert 3 jaar cel met uitstel voor misbruik van jonge meisjes

Hasselt / Bilzen - Een 34-jarige man uit Bilzen riskeert 3 jaar celstraf met eventueel probatie-uitstel, omdat hij zich vergreep aan een vijftal jonge meisjes. De man was voorzitter van een carnavalsvereniging en misbruikte de meisjes meestal op carnavalsbals. Hij stond vrijdag terecht in de Hasseltse correctionele rechtbank. Volgens de gerechtspsychiater heeft de man, ooit getrouwd, een immature persoonlijkheid met een pedofiele stoornis, waarbij hij zich tot jonge meisjes aangetrokken voelt. De slachtoffers werden door beklaagde gekust, bepoteld en onder de kleding betast.

Hij ging bij het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in begeleiding voor zijn problematiek. Naast de drie jaar cel met eventueel probatiemaatregelen vroeg de openbare aanklager de man een verbod op te leggen om nog betrokken te zijn bij activiteiten met minderjarigen. Het openbare ministerie kan zo’n verbod vragen voor een periode tot twintig jaar.

De verdediging vroeg een herleiding tot maximum vijf jaar. Twee burgerlijke partijen waren in de zittingszaal aanwezig. Eentje vroeg in eerste instantie de aanstelling van een deskundige om de schade te begroten. Op de tweede plaats werd 25.000 euro schadevergoeding gevraagd. Ze kregen bijstand van slachtofferonthaal.

De meisjes, op wie beklaagde het gemunt had, waren veertien à vijftien jaar oud. De feiten speelden zich af tussen 2011 en 2015. Hij drong zich volgens het parket aan hen op. Een slachtoffer was 24 jaar oud. Die werd in de paardenstallen door hem lastiggevallen. De verdediging kon zich vinden in de gevorderde straf van het openbare ministerie. De man zocht zelf hulp bij een therapeut. Intussen is hij gedurende drie jaren geconfronteerd met een ernstige ziekte. De verdediging vroeg ook om op Facebook te stoppen met het verspreiden van haatberichten tegen beklaagde. De Hasseltse strafrechter doet op 2 november een uitspraak.