Grote baas van Interpol vermist na reis naar China, politie opent onderzoek

De grote baas van de internationale politiedienst Interpol is vermist. Directeur Meng Hongwei reisde in september naar China, maar sindsdien is niks meer van hem vernomen.

De Franse politie is een onderzoek gestart nadat de echtgenote van Hongwei alarm sloeg. Haar echtgenoot reisde eind september naar China. Maar nadat de vrouw niks meer van hem vernam, alarmeerde ze de politie.

Hongwei (64) en zijn echtgenote wonen samen met hun kinderen in Lyon, waar ook het hoofdkwartier van Interpol is gevestigd. Voor hij aan de slag was bij Interpol was Hongwei onder andere vice-minister van Openbare Veiligheid in China. Sinds november 2016 staat de in China geboren Hongwei aan het hoofd van de internationale politiedienst. Hij volgde toen de Franse Mireille Ballestrazzi op.

Interpol werd in 1923 opgericht als globale organisatie om de samenwerking en coördinatie van politiemachten van over heel de wereld te faciliteren.