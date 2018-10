Helmut Lotti meteen op nummer één met nieuwe CD

“Vlaanderen sluit me weer in de armen.” Zo reageert Helmut Lotti op het bericht dat zijn nieuwe CD Soul Classics In Symphony meteen op nummer één binnenkomt in de Ultratop.

Helmut Lotti, ooit het godenkind van de Vlaamse muziek. Zeker toen hij met grote orkesten grote klassieke platen opnamen en nog grotere concerten gaf. Het kon allemaal niet op voor Helmut Lotti. Alles wat hij uitbracht ging direct naar de top. Tot en met het The Crooners-album uit 2006.

Maar dan was het genoeg geweest. Helmut wilde andere wegen inslaan. Hij deed het, maar het publiek volgde niet. Twaalf jaar lang raakte Helmut niet mee bovenaan de hitparade. Time To Swing, Mijn Hart en Mijn Lijf, Faith, Hope&Love en The Comeback Album. Vier cd’s die hoogstens even de top 5 binnenkwamen maar dan al gauw weer verdwenen.

Begin dit jaar besliste Helmut terug te keren naar zijn verleden, toen hij met grote orkesten platen maakte. “‘Soul Classics In Symphony” verscheen vorige week vrijdag. Vandaag staat het album al meteen op nummer één. “Ik ben zo blij. Vlaanderen heeft me weer in de armen gesloten”, zegt Helmut.