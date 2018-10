Wat zou Kris Peeters doen op eerste dag als burgemeester? “Te laat komen door de file”

Antwerpen - Kandidaat-burgemeester Kris Peeters (CD&V) geraakt maar moeilijk af van de perceptie dat hij niet echt in Antwerpen wil blijven wonen. In het debat met de Antwerpse lijsttrekkers op VTM gisteravond maakte zijn opvallende antwoord op de laatste vraag dat er niet beter op.

“Wat zou u doen op uw allereerste dag als burgemeester van Antwerpen?” Dat is de afsluitende vraag die moderator Stef Wauters stelde aan elke lijsttrekker tijdens het debat op VTM.

Kris Peeters antwoordde als volgt: “Ik zal te laat komen wegens fileproblemen, dus ik zal die problematiek en de luchtkwaliteit als eerste aanpakken.”

Nochtans woont Peeters op het Zuid, in de buurt van het Museum voor Schone Kunsten. Om richting Schoon Verdiep te gaan, heeft hij dus niet echt een auto nodig. Stef Wauters wierp hem dan ook meteen voor de voeten: “Waarom zou u te laat komen wegens fileproblemen? U woont toch in Antwerpen? U kan toch ook met de fiets komen?”

De vraag leidde tot enige hilariteit in de studio. Vervolgens gaf Peeters snel toe: “Ik zou ook met de fiets kunnen komen, ja.”

“Plagen is liefde vragen”

Kris Peeters is vorig jaar naar Antwerpen verhuisd om er de CD&V-lijst te trekken als kandidaat-burgemeester. Zijn belangrijkste tegenstrever, huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA), heeft Peeters tijdens de campagne geregeld aangevallen over die verhuis, door zijn intenties in twijfel te trekken. Vooral omdat Peeters zijn appartement op het Zuid huurt en zijn eigen huis in Puurs intussen aanhoudt. De Wever noemde Peeters in interviews geregeld onder meer “de man uit Puurs” en “de transmigrant”.

De beschuldigingen schoten bij Peeters in het verkeerde keelgat. Hij riep daarom meermaals op om het over de inhoud te hebben in plaats van over zijn privéleven. De Wever haalde de vete ook aan bij het begin van het debat op VTM. “Ik ga daar niks meer over zeggen, want ik heb begrepen dat dat heel kwetsend overkomt. Plagen is liefde vragen, maar ik heb die liefde nog niet gezien”, aldus De Wever.

LEES OOK. “Op debatten waar hij wel is, is Bart De Wever het grootste ‘viswijf’ van het gezelschap” (+)