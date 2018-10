Veiling spullen Robin Williams levert zes miljoen dollar op

De veiling van een verzameling voorwerpen die het eigendom waren van wijlen de acteur Robin Williams en diens tweede vrouw Marsha heeft donderdag bij Sotheby’s in New York net iets meer dan 6,1 miljoen dollar opgebracht. De opbrengst van die veiling is bestemd voor het goede doel.

Blikvanger onder de zowat 300 items was een werk van street art-kunstenaar Banksy: ‘Happy Choppers’ uit 2006 vond voor 735.000 dollar een nieuwe eigenaar. Twee andere werken van Banksy werden afgeklopt op meer dan 100.000 dollar.

Was Banksy de blikvanger, de hoogste prijs, 795.000 dollar, werd opgehoest voor ’Der San Salvathor’, een tekening van de Zwitserse art brut-meester Adolf Wölfli (1864-1930).

Een Golden Globe-award die Williams in 1987 won voor zijn incarnatie van radioman Adrian Cronauer in de film ‘Good morning Vietnam’ ging voor 27.500 dollar onder de hamer, een zwaard waarmee de acteur zwaaide in de Peter Pan-film ‘Hook’ leverde 4.750 dollar op. Ook andere kunstwerken, polshorloges, meubels en juwelen vonden nieuwe eigenaars.

Williams was driemaal gehuwd, achtereenvolgens met Valerie Velardi (1978-1988), Marsha Garces (1989-2010) en Susan Schneider (2011 tot zijn plotse dood). Hij was vader van drie kinderen: een zoon met Velardi en een dochter en een zoon met Garces.

Behalve de Oscar voor zijn rol in de film van Gus Van Sant -niet te koop-, veroverde Williams een veertigtal andere onderscheidingen, waaronder Golden Globes voor de tv-reeks ‘Mork & Mindy’, voor ‘Good Morning Vietnam’, als zwerver Parry in ‘The Fisher King’, de stem van de geest in de animatiefilm ‘Aladdin’ en zijn travestierol in ‘Mrs. Doubtfire’. Emmy Awards kwamen op zijn schoorsteen terecht als bekroningen voor zijn prestaties in ‘voor Carol, Carl, Whoopi and Robin’ en ‘ABC Presents: A Royal Gala’. Voorts won hij Saturn Awards voor ‘Aladdin’ en ‘One Hour Photo’ en een MTV Award als “beste vrouwelijke lichaam” in ‘Mrs Doubtfire’, een film waarin Williams een kinderoppas speelt.

Williams, die aan Lewy-body-dementie leed, benam zich op 11 augustus 2014, gekweld door ziektes en depressies, van het leven.