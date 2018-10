Mechelse criminaliteit lichtjes gedaald tegenover vorig jaar

Mechelen - De Mechelse criminaliteit is de eerste jaarhelft van dit jaar met vier procent gedaald ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. De politie schreef 5.081 processen-verbaal uit, in de eerste zes maanden van 2017 waren dat er nog 5.266. Bij de inbreuken tegen het strafwetboek (2.466) wordt steeds gewerkt met prioritaire fenomenen zoals diefstal en afpersing. Daar daalde het aantal feiten zelfs met twaalf procent.

De Mechelse politie kreeg 2.466 inbreuken tegen het strafwetboek te verwerken, ongeveer de helft van het totale aantal feiten. Die inbreuken worden opgedeeld in inbreuken tegen eigendom, tegen personen en tegen openbare orde en veiligheid.

Door te werken met ‘prioritaire fenomenen’, voornamelijk diefstallen en afpersing, brengt de politie in kaart waar en wanneer bepaalde fenomenen zich voordoen. In de eerste helft van 2018 waren er iets meer diefstallen in woningen dan het vorige jaar. “Dat heeft vooral te maken met één veelpleger die in één nacht in één straat in dertig kelders heeft ingebroken en telkens een fiets heeft gestolen”, zegt korpschef Yves Bogaerts. “Die verdachte is helaas nog niet gevat maar hij/zij is er wel in zijn eentje verantwoordelijk voor dat de cijfers gestegen zijn.”

Ook zijn er meer handtasdiefstallen gepleegd dan de eerste zes maanden van vorig jaar. “Het gaat hier om een minderjarige die in één week tijd zes feiten heeft gepleegd, het totaal aantal handtasdiefstallen staat op elf”, zegt Bogaerts.

Er werden ook meer feiten van afpersing gemeld, het gaat dan voornamelijk over afpersing via internet, meestal mensen die gechanteerd werden met naaktfoto’s. “Ik ben blij vast te stellen dat de geweldscriminaliteit enorm gedaald is”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). “Deze bestuursperiode daalde de criminaliteit met 33 procent, en dat is verdienste van ons voltallig politiekorps, maar zeker ook van alle Mechelaars die duidelijk aangeven dat geweld geen plaats heeft in onze stad.”