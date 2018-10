Roberto Martinez naast bondscoach nu ook technisch directeur

Na het vertrek van Chris Van Puyvelde naar China gaat de voetbalbond niet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Die functie wordt toegevoegd aan het takenpakket van de bondscoach van de Rode Duivels, Roberto Martinez.

“Van Puyvelde blijft nog drie weken in functie en dan is het mijn beurt”, aldus de bondscoach. “Ik wil Chris bedanken voor zijn werk en ik wens hem ook geluk in China. Ik zie geen probleem. Ik volgde het Belgisch voetbal en de ontwikkelingen allemaal al van dichtbij op. Op elk niveau. Ook bij de jeugd en futsal. We zijn een weg ingeslagen en blijven die volgen. Met mij als technisch directeur in nauwe samenwerking met CEO Peter Bossaert.”