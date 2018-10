Zangeres Anouk overmand door emoties: “Ik vind het heftig”

In de Nederlandse programma ‘De wereld draait door’ kreeg zangeres Anouk het donderdag plots erg moeilijk. Toen de presentator een stuk tekst van een van haar laatste liedjes voorlas, brak ze. “Ik vind het erg heftig”, zei ze met de tranen in haar ogen.

Voor haar laatste album ‘Wen d’r maar aan’ is Anouk overgestapt naar het Nederlands. “Ik was verveeld en zocht een uitdaging”, zei ze toen gevraagd werd waarom ze niet langer in het Engels zingt.

De presentator van DWDD las vervolgens een stukje tekst voor van ‘Red Mij’, een van de liedjes op de plaat. Anouk kreeg het duidelijk moeilijk en moest erg op de tanden bijten om niet te huilen. “Dit is misschien ook wel de reden waarom ik sommige van deze Nederlandse nummers niet wil spelen of niet prettig vind. Ik weet niet waarom. Het is gewoon anders.”