Vrouw van één van bekendste Engelse profvoetballers houdt niet zo van voetbal: “Ze belt me 10 minuten voor de aftrap om te vragen waar ik uithang”

Crouch is zonder twijfel één van de bekendste figuren in het Engelse profvoetbal. De boomlange spits, gekenmerkt door zijn wat onhandige stijl, was ooit recordtransfer voor Liverpool en speelde meer dan veertig keer voor de Engelse nationale ploeg.

Alleen is zijn vrouw kennelijk niet zo’n liefhebber. “Abbey geeft niet echt om voetbal”, vertelt Crouch aan The Guardian. “Ze is wel trots op wat ik bereikt heb, hoor, maar ze staat erom bekend me tien minuten voor de aftrap van een match te bellen om me te vragen waar ik uithang.” Crouch is al zeven jaar getrouwd met zijn vrouw Abbey Clancy, een Engels lingeriemodel die bekend is van Britain’s Next Top Model - een televisieshow die ze tegenwoordig presenteert.

Foto: Photo News

Tegenwoordig speelt Crouch in de Engelse tweede klasse voor Stoke en schrijft hij vaak treffende columns voor de Engelse krant The Daily Mail. Vorige maand lanceerde hij zijn boek ‘How to Be a Footballer’, met een paar heerlijke anekdotes in.