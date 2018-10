Bond reageert op geruchten rond Thierry Henry: “Voor hem zal er altijd interesse zijn”

De zaakwaarnemer van Thierry Henry, assistent-bondscoach bij de Rode Duivels, sprak al met Aston Villa na het ontslag van trainer Steve Bruce aldaar. Bij de voetbalbond heeft men nog niets gehoord.

“Op dit moment hebben we nog niets van Aston Villa gehoord”, zegt Roberto Martinez, de bondscoach die er ook de functie van technisch directeur op de bond bijneemt. “Maar we houden er wel rekening mee dat dit kan komen. Men heeft ook Chris Van Puyvelde komen halen. Het Belgisch voetbal staat in de aandacht en dan gebeuren er zo’n dingen. Voor iemand als Thierry Henry zal er altijd interesse zijn.”