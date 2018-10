Danjuma is op linkerflank nu al derde topper op rij bij Club Brugge, maar... wie is nu de beste?

Met zijn wereldgoal op Atlético heeft Arnaut Danjuma nu wel helemaal Anthony Limbombe doen vergeten. “Straf dat Club Brugge al drie jaar op die positie precies hetzelfde type vindt”, blaast ex-Club-trainer Henk Houwaart dan. Want vóór Limbombe was er natuurlijk ook al José Izquierdo. Maar wie is nu de beste? Houwaart en onze analist Eddy Snelders wikken en wegen.