Uit gevangenis ontsnapte man geeft zich uit voor zijn broer om aan controle te ontsnappen

Tijdens een politieactie in Antwerpen zijn twee gezochte criminelen gevat. Een van de twee had al in de gevangenis gezeten, was ontsnapt, en gaf zich nu uit voor zijn eigen broer. Zijn kompaan moest eigenlijk nog drie jaar brommen, en zit nu ook achter tralies.

De gecoördineerde acties ‘Pop Up’ van de politie zijn er eigenlijk om het aantal woninginbraken in de stad terug te dringen. Er worden dan auto’s en personen gecontroleerd, bijvoorbeeld op invalswegen naar de stad. Zo komen de agenten ook op andere zware jongens uit.

Eén (20) van de gecontroleerde mannen had nog een openstaande gevangenisstraf van 3 jaar op zijn naam staan. Een andere (24) stond geseind voor het ontvluchten van de gevangenis. Hij gaf zich uit voor zijn broer en bleek in het bezit van 7 gram cannabis. Beide mannen werden overgebracht naar de gevangenis. Tijdens de actie liep ook nog een man van 20 tegen de lamp die rondreed met valse documenten en inbreuken pleegde tegen de verkeersbelasting. Zijn voertuig werd in beslag genomen, alsook een gebruikershoeveelheid cannabis.