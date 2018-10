De Anderlecht-jaren van Remco Evenepoel: “Hij was 16 en liep een halve marathon vrolijk tussen de Kenianen”

In moeilijke tijden voor Anderlecht wordt wel eens gezegd: “Ze waren beter allemaal coureur geworden.” Remco Evenepoel (18) deed het. Hij ruilde het paars-witte voetbalshirt voor een wielertenue en anderhalf jaar later werd Evenepoel wereldkampioen bij de junioren. Al was ‘de nieuwe Merckx’ bij de jeugd van Anderlecht ook al een begrip.

Sorry. Sorry, coach. Elke maandag opnieuw zijn het de eerste woorden van de zestienjarige Remco Evenepoel als hij op Anderlecht arriveert. Geen goeiendag, maar verontschuldigingen.

“We speelden wedstrijden op zaterdag”, zegt Stéphane Stassin, zijn coach bij de U16. “Elke week vroeg ik mijn jongens om op zondag rust in te bouwen, maar Remco kon dat niet. De ene week was hij op zondag honderd kilometer gaan fietsen met zijn pa, de andere week had hij gelopen. Zijn principe was: Hoe harder ik train ...