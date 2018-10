Time pakt uit met indrukwekkende cover van ‘getuigenis die Amerikaanse geschiedenis kan veranderen’: “We zullen jou geloven”

Brett Kavanaugh wordt zaterdag hoogstwaarschijnlijk verkozen tot opperrechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. En dat ondanks de beschuldiging van seksueel misbruik en de pakkende getuigenis van Christine Blasey Ford daarover. Het Amerikaanse magazine Time steekt Ford een hart onder de riem met een indrukwekkende cover. Volgens Time kan de getuigenis misschien wel ‘de Amerikaanse geschiedenis veranderen’.

De voorpagina werd nu al verspreid, het magazine zelf zal pas 15 oktober verschijnen. Op de voorpagina staat een afbeelding van Christine Blasey Ford, waarbij haar gezicht is opgebouwd uit woorden en zinnen die ze gebruikte bij haar emotionele getuigenis. De tekening werd gemaakt door artiest John Mavroudis. Bij de afbeelding staat de tekst ‘Her lasting impact’, of ‘Haar blijvende impact’.

“De sterke en moedige getuigenis van Ford kan de benoeming van Kavanaugh als opperrechter misschien niet verhinderen. Maar het was een krachtige waarschuwing dat rijkdom, status en professionele prestaties niet langer voldoende zijn om geloofwaardige beschuldigingen van aanranding te negeren, ongeacht wanneer ze zich voordeden”, schrijft Time over de cover.

“Voor jonge mannen was haar getuigenis een boodschap dat dronken geweld hen hun hele leven kan achtervolgen. En voor de slachtoffers was Fords getuigenis een uitnodiging om te spreken, ongeacht hoe machtig de beschuldigde ook is, hoe lang geleden de aanval ook was. Mensen zullen luisteren, leek het land de slachtoffers te verzekeren. We zullen je geloven.”