Spectaculaire arrestatie: verdachte worstelt in de lucht met agent na sprong van balkon

In het Nederlandse Bos en Lommer heeft een arrestatieteam donderdagavond een erg spectaculaire reddingsactie verricht. In samenwerking met de brandweer hebben de agenten een verwarde man opgepakt die zich had opgesloten in zijn appartement. Er volgde zelfs een worsteling in de lucht met een agent na een sprong van het balkon, maar alles liep uiteindelijk zonder ongelukken af.