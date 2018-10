First Lady Melania Trump is momenteel bezig aan haar eerste officiële solo-trip. Ze bezoekt vier landen in Afrika en stopte onder andere in Kenia waar ze baby olifantjes bezocht. Ze gaf de dieren eten, ging ermee op de foto en aaide hen, tot er plots één olifantje het helemaal gehad had. Het dier liep de First Lady omver, maar die kon er gelukkig om lachen.